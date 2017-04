Dois agentes da PSP ficaram feridos num acidente que envolveu o carro patrulha em que seguiam, na Praça da Galiza, no Porto.



O carro policial chocou com violência com outro veículo que circulava no cruzamento da praça com a rua Júlio Dinis. Os agentes terão ficado com ferimentos ligeiros.



Foram assistidos no local e encaminhados para o hospital.

