Acidentes com sete viaturas fazem três feridos na Ponte 25 de abril

Dois acidentes em pleno tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte, estão a condicionar a entrada em Lisboa.

O primeiro acidente ocorreu pelas 14h00, no final do tabuleiro, tendo provocado três feridos ligeiros, que estão a ser assistidos no local por uma ambulância e uma viatura de socorro dos bombeiros de Almada.

O segundo ocorreu pouco depois, no início do tabuleiro, e envolveu cinco viaturas na faixa central. Desta colisão não resultaram feridos.

A PSP está no local a orientar o trânsito, que se encontra condicionado apenas nas faixas onde ocorreram os acidentes, no sentido Almada-Lisboa.

A fila de trânsito para entrar em Lisboa, pela A2, já chega a Corroios.

