Acidente com carro e camião à saída da Ponte Vasco da Gama faz um morto

Trânsito está condicionado a apenas uma faixa em direção a Odivelas.

Por Miguel Curado | 19:38

Um acidente que envolveu um veículo pesado e um ligeiro provocou esta quinta-feira um morto e um ferido grave na A36, a via rápida que liga a Ponte Vasco da Gama ao túnel do Grilo, e aos concelhos de Odivelas e Loures.



Ao que o CM apurou, o acidente aconteceu quando o camião se avariou na faixa de rodagem, tendo ficado imobilizado. Um condutor que circulava com um veículo ligeiro na via, no sentido Sul-Norte, chocou contra o camião que estava parado, não tendo resistido aos ferimentos. Um acompanhante que seguia no mesmo carro ficou ferido com gravidade.



O acidente acontece por volta das 18h30. Pelas 19h30, o trânsito estava ainda muito condicionado na zona, com apenas uma das três faixas abertas à circulação. O acidente está a afetar a circulação nesta via e nas vias conexas, provocando grandes filas.