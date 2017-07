Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com dois feridos corta A20 para Sul em Gaia

Colisão de viaturas junto ao nó de ligação à A29. Uma das vítimas ficou encarcerada.

10:53

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira num acidente de viação que envolveu duas viaturas na A20, em Vila Nova Gaia, no sentido Norte-Sul.



Segundo fonte dos Sapadores de Gaia, uma da vítimas ficou encarcerada, desconhecendo-se, para já, a gravidade dos ferimentos. O sinistro ocorreu por volta das 10h00 e obrigou ao corte da circulação no sentido Norte-Sul.



Estão no local elementos dos Sapadores de Gaia e da GNR.