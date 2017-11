Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com duas viaturas em Vouzela faz três feridos graves

Sinistro envolveu duas viaturas e aconteceu na estrada nacional que liga Vouzela à Autoestrada 25.

11:07

Três pessoas ficaram este sábado gravemente feridas num acidente envolvendo duas viaturas ligeiras no concelho de Vouzela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



Segundo a mesma fonte, os dois veículos despistaram-se cerca das 08h20 e acabaram por colidir na localidade de Ventosa, quando seguiam na mesma direção, na estrada nacional que liga Vouzela à Autoestrada 25.



Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.



OS feridos foram socorridos pelos Bombeiros de Vouzela e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e transportados para o Hospital São Teotónio, em Viseu.