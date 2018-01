Automóvel colidiu com veículo pesado.

Por Manuel Jorge Bento | 11:54

Uma colisão entre um automóvel e um veículo pesado provocou um ferido grave, às 10h00, na EN333, em Carregosa, Vagos.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Vagos e por uma equipa do INEM, e transportada para o Hospital de Aveiro.



De acordo com as autoridades, a estrada nacional está ainda cortada ao trânsito.