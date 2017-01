Acidente com catamarã no Terreiro do Paço faz 33 feridos

Capitão do porto de Lisboa explica acidente no Terreiro do Paço

Um barco de transporte de passageiros embateu no cais do Terreiro Paço, em Lisboa, por volta das 8h30 desta manhã.A embarcação é um catamarã da Soflusa oriundo do Barreiro. O comandante Paulo José Isabel, da Polícia Marítima de Lisboa, diz aoque tem indicação de haver 33 feridos a bordo."Os ferimentos ocorreram após o forte embate do barco contra o cais"."Havia muita gente de pé, que foi projetadas no choque. Temos indicação de existirem 33 feridos. Felizmente, não existem feridos graves", acrescenta o oficial à