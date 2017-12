Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com pesados mata leitões em Coimbra

Colisão entre três viaturas feriu uma pessoa.

22.12.17

Uma colisão entre dois camiões pesados e uma carrinha na manhã desta sexta-feira feriu uma pessoa e levou à morte de nove leitões na rotunda de Almegue, junto ao Fórum de Coimbra - na saída para o IC2 na zona sul da cidade. Os animais estavam a ser transportados por um dos camiões, que tombou na rotunda, com os leitões a serem projetados para fora do reboque.



O sinistro aconteceu por volta das 8h00 desta sexta-feira.



Vários dos animais, dos 75 que estavam a ser transportados, morreram esmagados na colisão, enquanto outros fugiram para a rotunda ou para estrada, causando o caos no trânsito.



Agentes da PSP e dos bombeiros combinaram esforços para recolher os animais sobreviventes. O trânsito esteve congestionado na zona. O motorista da viatura que transportava os animais sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



Um vídeo publicado no Facebook por Diogo Sara mostra os momentos que se seguiram ao acidente, com os animais a andarem pela rotunda. É possível ver alguns leitões já sem vida.