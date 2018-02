Acidente com trator faz um morto em Abrantes

Veículo chocou com poste de eletricidade e capotou

Por Isabel Jordão | 18:43

Um homem de 60 anos morreu esta tarde, em Barrada, no concelho de Abrantes, devido ao despiste do trator em que seguia, que chocou com um poste de eletricidade e capotou. O veiculo encaminhava-se para uma propriedade agrícola, quando ocorreu o acidente, junto a uma estrada municipal.

A vítima ficou encarcerada e estava inconsciente à chegada dos meios de socorro. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a morte viria a ser confirmada ainda no local por uma equipa médica do INEM.

O corpo foi removido para autopsia.