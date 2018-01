Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com três carros faz dois feridos graves em Oeiras

Sinistro aconteceu esta madrugada na A5, junto às bombas de gasolina.

09:42

Um acidente que envolveu três carros causou, esta madrugada, dois feridos graves.



Segundo apurou o CM, o sinistro aconteceu às 00h55 na A5, junto às bombas de gasolina de Oeiras, no sentido Cascais Lisboa.



Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.



Uma faixa da estrada, no sentido Cascais-Lisboa, esteve cortada durante cerca de uma hora.



No local estiveram 20 operacionais, entre GNR e Bombeiros de Paço de Arcos e Carcavelos.