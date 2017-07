Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor fugiu de acidente que fez sete feridos

13:08

O condutor do carro que provocou um acidente que envolveu outras quatro viaturas e feriu sete pessoas fugiu do local após o acidente. Testemunhas contaram à CMTV que o responsável pelo choque em cadeia escapou do local.



O sinistro aconteceu junto à localidade de Couço, no concelho de Coruche.



Umas das vítimas ficou encarcerada dentro de um dos carros, e, por volta das 12h00 - cera de uma hora depois do acidente - ainda decorriam os trabalhos de assistência às vítimas.



Em consequência do acidente, a Estrada Nacional 251 foi cortada nos dois sentidos até a circulação ser retomada, com condicionantes, por volta das 13h30.



Foi acionado um helicóptero do INEM para retirar do local as vítimas mais graves.



Um dos condutores envolvidos no acidente explica ao CM que seguia na sua carrinha pick up quando lhe apareceu um carro de frente, fora de mão. "Foi tudo muito rápido, bati em vários carros, mas, felizmente, nem eu nem a minha mulher ficámos feridos".José Inácio conta que alguns dos feridos "ficaram muito mal tratados".