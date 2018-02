Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com três viaturas faz um morto em Mértola

Sinistro envolveu duas viaturas ligeiras e uma autocaravana.

10:45

Um acidente que envolveu duas viaturas ligeiras e uma autocaravana em Mértola, distrito de Beja, provocou um morto, esta manhã de quinta-feira.



O sisnistro ocorreu na Estrada Nacional 122 (EN122) que liga a região do Alentejo ao Algarve. Para além da vítima mortal, que era o condutor de uma das viaturas ligeiras, duas outras pessoas sofreram ferimentos leves.



A via encontra-se cortada em ambos os sentidos, uma vez que a GNR se encontra no local para fins de investigação.



Em atualização