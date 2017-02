Em Atualização

Uma colisão rodoviária no Alto de Miraflores está a condicionar o trânsito na A5, no sentido Lisboa-Cascais, esta quinta-feira de manhã.Segundo apurou o CM, uma faixa está cortada, condicionando a circulação de veículos.No local estão os Bombeiros Voluntários de Carnaxide, com sete operacionais, apoiados por três viaturas.