Acidente corta circulação na Nacional 125

Colisão causou quatro feridos, todos sem gravidade.

Por João Mira Godinho e Ana Palma | 08:22

Uma colisão entre dois carros causou quatro feridos, domingo de manhã, na EN125, em Albufeira. A circulação na estrada teve de ser cortada nos dois sentidos, com o trânsito a ser encaminhado para vias alternativas.



O acidente, na zona de Cortesões, ocorreu pelas 10h48. As vítimas, duas mulheres, portuguesas, de 35 e 37 anos, e um casal belga, ela de 34 e ele de 35 anos, que sofreram apenas ferimentos ligeiros, foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e INEM e, em seguida, transportadas ao Hospital de Faro.



Com os carros a ocuparem as duas faixas de rodagem da EN125, a circulação foi cortada, durante cerca de duas horas. De um lado, na nova rotunda das Fontainhas, do outro, no posto de abastecimento de combustível próximo do cruzamento de Vale Paraíso. Devido ao desvio de trânsito, não se registaram grandes filas.