Acidente corta EN125

Colisão frontal em Loulé fez um ferido grave e dois ligeiros.

Por Tiago Griff | 10:58

Uma colisão frontal violenta entre dois automóveis ligeiros na zona de São Lourenço, no concelho de Loulé, ontem de manhã, deixou três pessoas feridas, incluindo uma jovem que foi transportada em estado grave para o Hospital de Faro. O acidente, que ocorreu na nova variante de Almancil, deixou a EN125 fechada durante cerca de três horas.



Passavam pouco das 07h30 quando os serviços de emergência foram chamados a um acidente com três vítimas na nova variante de Almancil da EN125, na zona de São Lourenço. Dois veículos ligeiros - que ficaram totalmente destruídos - tinham embatido frontalmente, com violência, deixando dois homens, com 25 e 28 anos, com ferimentos ligeiros e um mulher, de 24, ferida com gravidade depois de ter ficado encarcerada. No local estiveram 25 operacionais e sete viaturas, entre bombeiros, GNR e INEM. Enquanto estiveram a decorrer os trabalhos, até perto das 10h30, aquele troço da EN125 ficou totalmente fechado ao trânsito, que foi redirecionado para a vila de Almancil. O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR investiga as causas.



Zona perigosa

O acidente aconteceu numa zona intervencionada recentemente, no âmbito das obras de requalificação da EN125, mas já era conhecida pelo elevado número de acidentes. Numa situação, em 2015, também numa colisão frontal, morreu um jovem de 20 anos.



Pouco trânsito

Como a situação aconteceu ao início da manhã, altura em que não se registava grande tráfego no local, as autoridades conseguiram escoar os veículos com relativa facilidade sem criar grandes filas de trânsito.