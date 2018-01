Colisão entre dois automóveis cortou estrada em Lanheses, Viana do Castelo.

Por Manuel Jorge Bento | 12:05

Quatro pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois automóveis, às 09h00, na EN202, em Lanheses, Viana do Castelo.



De acordo com a Proteção Civil, a estrada está ainda cortada.



As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e de Ponte de Lima.



A GNR está no local.