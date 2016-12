Dois feridos graves em acidente na Marginal

A estrada marginal esteve cortada em Santo Amaro de Oeiras, devido a um acidente que aconteceu naquela via no sentido Cascais-Lisboa, esta quarta-feira.



A circulação está totalmente cortada nos dois sentidos.



Ao que o CM apurou, o alerta foi dado às 07h21, altura em que houve uma colisão entre três veículos ligeiros. Deste acidente resultaram quatro feridos, dois deles em estado grave.





As vítimas estão a ser auxiliadas pelos Bombeiros de Carcavelos, Linda-a-Pastora, Porto Salvo, Parede e Oeiras, que deslocaram para o local 9 veículos e 23 operacionais. Elementos da PSP e duas viaturas do INEM também tomaram conta da ocorrência.O trânsito esteve a ser desviado para a A5 até às 10h40, altura em que a circulação normalizou entre Lisboa e Cascais. No sentido inverso, o trânsito ainda está condicionado.