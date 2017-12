Acidente corta N116 em Loures

A vítima, com ferimentos leves, foi transportada ao hospital Beatriz Ângelo.

Por João Tavares | 18:45

Uma pessoa ficou ferida na sequência da colisão de um carro com um pesado na N116, junto à localidade de Freixial, em Loures.



A colisão obrigou as autoridades a cortarem a via à circulação rodoviária, estando o trânsito a ser encaminhado para estradas alternativas.



O alerta teve lugar às 17h45 e mobiliza 13 elementos e cinco viaturas, nomeadamente do corpo de bombeiros de Bucelas, a VMER de Loures e a PSP.



A vítima, com ferimentos leves, foi transportada ao hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



A viatura pesada transportava um carregamento de terra.