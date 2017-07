Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente cortou A1 na Azambuja durante a madrugada

Despiste de ligeiro fez dois feridos. Auto-estrada foi reaberta pelas 6h15.

10:07

O despiste de um carro na A1 na zona da Azambuja fez esta sexta-feira dois feridos e obrigou ao corte da circulação da via no sentido Norte-Sul, entre as 5h00 e as 6h15.



O acidente aconteceu ao km 39 da auto-estrada, por volta das 5h00, e deixou duas pessoas feridas, sem gravidade. Os bombeiro de Alcoentre foram chamados à ocorrência, tendo procedido à assistência às vítimas e à limpeza da via.



As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Vila Franca de Xira e a circulação ficou normalizada pelas 6h15.