Acidente de moto com dois feridos condiciona Segunda Circular em direção ao aeroporto

Despiste fez dois feridos ligeiros junto ao Campo Grande.

10:10

O despiste de uma moto que transportava duas pessoas despistou-se na manhã desta terça feira na Segunda Circular, em Lisboa, provocando grandes congestionamentos de trânsito.



O acidente ocorreu por volta das 9h30 e provocou ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da moto. as operações de assistência às vítimas e remoção do veículo obrigaram a corte da via da direita no sentido Estádio da Luz - Aeroporto, na zona do Campo Grande, junto à bomba da Repsol.



Estão no local elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.