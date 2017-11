Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de trabalho provoca uma vítima mortal em Ourém

Por Lusa | 18:52

Um homem morreu esta tarde vítima de um acidente de trabalho, em Gondemaria, no concelho de Ourém, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Caxarias, Hélder Silva, os bombeiros foram acionados pelas 16h05 para um acidente de trabalho em Gondemaria.



"Ao chegarmos ao local deparámo-nos com uma vítima, de 49 anos, do sexo masculino, que se encontrava debaixo de uma plataforma elevatória", revelou Hélder Silva.



Depois de retirado, os bombeiros "iniciaram as manobras de reanimação" até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.



"Mandaram-nos parar com as manobras e declararam o óbito", referiu.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Caxarias, da GNR e da VMER.