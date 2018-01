Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente em carrossel deixa mulher sem andar

Mulher e irmã do futebolista Núrio Fortuna caíram de uma altura de 5 metros na feira.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 01:30

O futebolista angolano Núrio Fortuna, de 22 anos, lateral-esquerdo dos belgas do Charleroi, passou momentos de terror quando se divertia com a mulher e a irmã num carrossel da feira Diverlândia, que decorreu num pavilhão da Feira Internacional de Lisboa (FIL).



A cabine com duas cadeiras na qual as mulheres se encontravam desprendeu-se subitamente, levando a que ambas caíssem de uma altura de 5 metros. Cássia, mulher de Núrio, sofreu os ferimentos mais graves: fraturou pelo menos cinco costelas e está desde 30 de dezembro (data do acidente) sem conseguir andar.



Núrio Fortuna, que também tem nacionalidade portuguesa, disse ao CM que a mulher e a irmã "quiseram andar no divertimento Mega 1 Dance [carrossel em forma de aranha, com 12 braços, de onde pendem duas cadeiras] e tudo correu bem de início". No entanto, rapidamente o acidente ocorreu.



Núrio Fortuna assegura que o braço mecânico que segurava as duas cadeiras onde a mulher e a irmã estavam "desprendeu-se, levando a uma queda de pelo menos cinco metros". Assistidas pelo INEM, as duas foram hospitalizadas. A irmã de Núrio Fortuna, Miriam Mateus, de apenas 15 anos, foi internada no Hospital de Santa Maria, de onde já teve alta.



A situação de Cássia Santos, de 22 anos, companheira do futebolista do Charleroi, é, segundo o próprio, bem mais grave. "Ela foi transferida de urgência para o Hospital de São José. Foi logo operada à fratura de pelo menos cinco costelas. Está desde então em recuperação, mas não voltou a andar", afirmou.



Núrio Fortuna diz que espera ainda por um contacto da empresa proprietária do divertimento. "Nenhum responsável ainda disse que vai ajudar no tratamento", lamentou.



"Uma deficiência momentânea"

Fonte da Diverlândia, feira de Natal organizada pela Feira Internacional de Lisboa, disse ao CM que o acidente ficou a dever-se "a uma deficiência momentânea do sistema hidráulico, levando à descida da cabine".



"O seguro tem de ser tratado pelo dono do equipamento", concluiu.



Transferida para o Hospital de Barcelos

Núrio Fortuna não sabe como será, nem quanto tempo vai durar, a recuperação da mulher, Cássia. Para já, a jovem de 22 anos, que estava internada no Hospital de São José, em Lisboa, foi ontem transferida para o Hospital de Barcelos (área de residência).



"Ainda não há data prevista de alta. Ela já foi operada mas continua sem andar", explicou.



PORMENORES

PSP foi chamada

Fonte oficial da PSP de Lisboa confirmou que uma patrulha esteve na FIL a 30 de dezembro, devido à queda que feriu a mulher e a irmã de Núrio Fortuna. Várias pessoas foram identificadas pelos agentes.



Continuou a andar

Núrio Fortuna assegura que mesmo após a queda das cadeiras em que estavam a mulher e a irmã, o carrossel continuou a andar. "Deu mais duas voltas", descreveu o jogador.



Passou pelos grandes

Núrio Fortuna é futebolista há 10 anos. O jovem de 22 anos começou a jogar na zona de Sintra, e depois ingressou no Benfica e Sporting. Transferiu-se depois para o Braga e agora está no Charleroi, da Bélgica.