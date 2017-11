Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente em Lisboa fez dois feridos, um ficou encarcerado

Alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h28.

Por Lusa | 23:14

Uma colisão rodoviária na Avenida do Brasil, em Lisboa, causou esta quinta-feira dois feridos, um deles um homem de 71 anos, que ficou encarcerado, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



"Tratou-se de uma colisão rodoviária que causou dois feridos. O caso mais grave é um homem com 71 anos que ficou encarcerado na viatura", disse fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



Segundo a mesma fonte, o homem foi depois retirado da viatura e, cerca das 22h15, estava no local a ser assistido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), antes de ser transportado ao hospital.



O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h28, tendo sido mobilizados para o local o Regimento de Sapadores Bombeiros, com três viaturas, uma ambulância do INEM e a PSP.