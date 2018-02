Acidente em Palmela faz dois mortos

Trânsito cortado na Estrada Nacional 5.

18:54

Duas pessoas morreram num despiste na Estrada Nacional 5, em Poceirão, Palmela, na tarde deste domingo.

As vítimas mortais, uma mulher de 24 anos e um homem de 27, seguiam num carro que entrou em despiste e embateu numa árvore na berma da estrada. Apesar dos esforços das equipas de socorro os óbitos foram declarados no local.

O trânsito está cortado nos dois sentidos. No local estão 14 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, GNR e VMER do Hospital de Setúbal.

O alerta foi dado pelas 17h10.