Acidente entre ambulância e camião mata bombeiro e faz dois feridos

Sinistro aconteceu no IC33, perto de Grândola, na manhã desta quinta-feira.

13.07.17

O choque entre um camião e uma ambulância no IC33, perto de Grândola, matou na manhã desta quinta-feira um bombeiro que conduzia o veículo de transporte de doentes.



A vítima mortal é um bombeiro de 61 anos, da corporação de Santiago do Cacém.



Ao que o CM apurou, a ambulância seguia para Lisboa com um doente que ia receber tratamento no IPO quando colidiu frontalmente com o pesado, ao quilómetro 32 da via.



O condutor do camião, de 50 anaos e um dos ocupantes da ambulância, de 67 anos também ficaram feridos, mas sem gravidade.



A colisão ocorreu por volta das 9h30 e estão no local os Bombeiros de Grândola.



Fonte da GNR relata que a estrada, O IC33 que liga Santiago do Cacém a Grândola, está cortada nos dois sentidos.