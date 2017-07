Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na ponte 25 de abril faz sete feridos

Choque de viaturas aconteceu na zona do Pragal, em Almada. Trânsito para Lisboa condicionado.

13:16

Um acidente que envolveu várias viaturas na zona das portagens da Ponte 25 de Abril fez sete feridos ao início da tarde deste sábado.



O sinistro aconteceu na zona do Pragal, não havendo, indicação de feridos graves.



O choque deu-se no sentido Sul-Norte e está a provocar constrangimentos no trânsito da Margem Sul para Lisboa.