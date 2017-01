Vários feridos em acidente na autoestrada A1

A circulação rodoviária na Autoestrada do Norte (A1) já foi retomada, após um acidente que levou esta noite ao encerramento das três faixas de rodagem no sentido norte-sul, disse à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.



"O trânsito já está a circular por uma via. As outras duas vias estão cortadas para fazer a limpeza e remoção das viaturas" acidentadas, afirmou à Lusa a fonte do Comando Geral da GNR.



Um acidente rodoviário levou, esta noite, ao corte da A1, à entrada de Lisboa, no sentido norte-sul, ao quilómetro 19.









O acidente ocorreu cerca das 22h00 e "envolveu três viaturas, com capotamentos, de que resultaram vários feridos", entretanto encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira, precisou anteriormente à Lusa uma outra fonte da GNR.

