Viaturas arrancaram postes de eletricidade. Colisão no início da via, sentido sul-norte.

23:36

Dois homens ficaram feridos num acidente que envolveu as duas viaturas em que seguiam, esta segunda-feira à noite, no início da 2ª. Circular, em Lisboa, sentido sul-norte.As viaturas chocaram com postes de eletricidade e uma delas capotou na via.As duas vítimas, uma de 19 e outra de 37 anos, foram transportados para o Hospital de S. José.No local estão os Bombeiros de Lisboa, a PSP, a Polícia de Trânsito e o piquete de iluminação pública.