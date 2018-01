Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na 2.ª Circular provoca ferido grave e desvio de trânsito

Vítima foi transportada para o hospital.

Por Lusa | 22:42

Um acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou este sábado à noite um ferido grave e obrigou ao corte do trânsito na faixa do sentido Sintra - Lisboa, sendo desviado para a Radial de Benfica.



Segundo disse à Lusa fonte da PSP, o acidente ocorreu pelas 20h30 no início da 2ª Circular, em Benfica, no sentido Sintra - Lisboa entre um veículo ligeiro e um motociclo, cujo condutor ficou com ferimentos graves e foi transportado para o hospital.



De acordo com a mesma fonte, o trânsito foi cortado para remoção das viaturas, na faixa onde ocorreu o acidente, e está a ser desviado para a Radial de Benfica.