Acidente na A1 condiciona circulação

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%

10%

10%

30% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%

10%

10%

30% Muito satisfeito Outras 10 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um acidente entre um veículo ligeiro e um pesado na A1, no troço entre Vila Franca de Xira e Alverca, sentido Porto-Lisboa, está a condicionar o trânsito nesta via.O acidente não fez feridos mas o aparato de meios no local obrigou ao corte da via mais à direita, limitando a circulação de veículos nas duas faixas da esquerda. O acidente ocorreu ao quilómetro 16.Como alternativas de percurso para chegar a Lisboa, pode seguir-se a EN10 ou, na zona do Carregado, seguir pela A10 em direção à CREL, retomando a A1 na zona de Alverca, onde o trânsito já não está afetado.