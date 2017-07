Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na A1 condiciona trânsito no sentido Lisboa-Porto

Condicionamento do trânsito provocou entretanto uma fila com mais de 2,5 quilómetros.

Um acidente que envolveu que três viaturas na A1, próximo do Carregado, sem causar feridos, está a provocar o condicionamento do trânsito no sentido Lisboa-Porto, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.



De acordo com a mesma fonte, o acidente, sem vítimas mortais ou feridos graves, ocorreu cerca das 22h48, ao quilómetro 03, e provocou o corte da via central e da direita da A1, naquele sentido, situação que se mantinha às 23h45.



Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Este condicionamento do trânsito provocou entretanto uma fila com mais de 2,5 quilómetros, segundo a polícia.