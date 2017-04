4 crianças feridas em acidente na A2

Um acidente esta sexta-feira entre dois veículos na Autoestrada 2 (A2), que liga Lisboa ao Algarve, fez seis feridos ligeiros, informou à Lusa fonte da Proteção Civil de Setúbal.

O centro distrital da Proteção Civil de Setúbal adiantou que se tratou de uma colisão entre dois automóveis e que quatro dos feridos são crianças e os outros dois são adultos.

O acidente, que ocorreu às 20h47 de hoje ao quilómetro 80 da A2, entre Alcácer do Sal e Águas de Moura, provocou algumas perturbações no trânsito, mas cerca de uma hora depois a circulação já decorria com normalidade, segundo a mesma fonte.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito