Acidente na A25 em Aveiro provoca ferido e condiciona trânsito

Pelas 10h30 encontrava-se no local um veículo para limpeza do pavimento e o trânsito está a circular pela faixa de emergência.

Uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, ocorrida na manhã desta quarta-feira, causou um ferido ligeiro e está a condicionar o trânsito na autoestrada A25, em Aveiro.Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha, José Valente, disse que o acidente ocorreu pelas 08h15, entre o nó de Angeja e o nó do Estádio, no sentido Viseu-Aveiro."O veículo ligeiro teve um princípio de incêndio que foi confinado pelos presentes com um extintor", disse José Valente, adiantando que a condutora sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital de Aveiro.