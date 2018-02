Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação na A5 retomada num faixa no sentido Cascais-Lisboa

No local estão 13 operacionais e cinco viaturas.

20:22

Um acidente esta quarta-feira, pelas 19h49, na autoestrada 5 (A5), no sentido Cascais-Lisboa, na zona de Carcavelos, ao quilómetro 17/18, obrigou ao corte do trânsito em Matarraque. A circulação na autoestrada que liga Lisboa a Cascais foi retomada pelas 20h40, na faixa da esquerda.



O acidente, o despiste de duas viaturas ligeiras, deu-se ao quilómetro 17,5, na zona de Carcavelos, no sentido Cascais-Lisboa, e resultou num ferido, que foi transportado para um hospital.



"Nesta altura [pelas 20:45] já se pode circular de forma condicionada pela vida da esquerda", disse à Lusa o oficial de dia do Comando da GNR.



No local estão os Bombeiros, a GNR e a Brisa, num total de 13 operacionais e cinco viaturas.