Acidente na A5 provoca dois feridos ligeiros

Sinistro obrigou ao corte de duas faixas no sentido Cascais-Lisboa.

09:38

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um acidente na A5, junto à Pimenteira, em Lisboa. O sinistro envolveu uma mota e um automóvel, no sentido Cascais-Lisboa.



No local estiveram seis bombeiros, apoiados por uma viatura, bem como o INEM.



O acidente provocou o corte de duas faixas no sentido Cascais-Lisboa, no entanto, a situação já está a retomar a normalidade.