Acidente na saída da Ponte 25 de Abril condiciona trânsito

O despiste de um motociclista está a condicionar o trânsito na saída da Ponte 25 de Abril para a A5. O acidente, do qual resultou um ferido ligeiro, aconteceu por volta das 13h35, no sentido Sul-Norte.Estão no local três elementos dos Sapadores de Lisboa, com uma viatura.A limpeza da via está a provocar condicionamentos no trânsito, sobretudo no sentido Sul-Norte.