Acidente provoca corte total da estrada nacional 125 junto a Albufeira

Colisão provocou quatro feridos ligeiros. GNR recomenda estradas alternativas.

12:35

Um acidente de viação provocou este domingo o corte total do trânsito ao quilómetro 73 da Estrada Nacional 125, junto a Ferreiras, Albufeira, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Por volta das 12h40, fonte do CDOS de Faro dava conta ao CM que prosseguiam no local os trabalhso de remoção dos veículos e limpeza da via, continuando a estrada cortada nos dois sentidos.



Segundo a mesma fonte, o corte total da via ocorreu às 10h42, logo após um acidente de viação que provocou feridos ligeiros.



Como itinerário alternativo, a GNR sugere a avenida 24 de julho e a Estrada Nacional 395, conhecida por Estrada dos Brejos.