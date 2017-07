Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente reduz circulação para Norte a um faixa na A1, junto a Santarém

Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade num despiste

07:38

O despiste de um veículo ligeiro na manhã desta terça-feira na A1 fez dois feridos ligeiros e está a condicionar a circulação na via.



Fonte do CDOS de Santarém revela ao CM que a circulação de Sul para Norte ao km 82, junto a Santarém, se está a fazer apenas pela faixa da esquerda, estando cortadas as vias central, da direita e berma.



O sinistro ocorreu pelas 7h00. Às 7h40 ainda decorriam os trabalhos de assistência às vítimas e remoção do veículo e destroços da via.