Despiste faz um morto em Azeitão

Tragédia ocorreu na EN10.

08:26

Uma pessoa morreu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na EN10, no Alto das Necessidades, em Azeitão, esta madrugada de sexta-feira.



A viatura do automóvel, que acabou por capotar no seguimento do despiste, tem uma matrícula estrangeira.



O alerta foi dado por volta das 05h30. As circusntâncias que terão levado a este acidente ainda estão por apurar, no entanto, a falta de luminosidade no local e as características da estrada são as hipóteses mais prováveis.



O corpo da vítima já foi transportado para a morte do Hospital S. Bernardo, em Setúbal. A GNR e os Bombeiros de Setúbal ainda se encontram no local.



A Estrada Nacional 10 é uma das vias em Portugal onde ocorrem mais acidentes por ano.