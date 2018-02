Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes com árvores causam um morto e um ferido grave na região Centro

Acidente mortal ocorreu por volta das 16h40.

20:50

Um homem morreu este sábado no concelho de Trancoso ao ser atingido por uma árvore que estava a ser derrubada, e outro ficou gravemente ferido em circunstâncias idênticas, em Tondela, disseram fontes da Proteção Civil.



O acidente mortal ocorreu por volta das 16h40, associado ao corte de uma árvore, na freguesia de Frexes, Trancoso, afirmou à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Também pouco antes das 16h00, na estrada que liga Tonda a Couço, em Tondela, um homem foi "atingido com gravidade" quando procedia ao derrube de um eucalipto, tendo sido assistido no hospital do concelho, segundo o CDOS de Viseu.



A mesma fonte disse ainda que um idoso, de 74 anos, sofreu um "acidente grave" quando realizava trabalhos de poda em altura e caiu, igualmente na região Centro.



Este acidente de trabalho ocorreu, cerca das 16h30, no lugar de Fornelo, concelho de Oliveira de Frades e distrito de Viseu.



Este ferido foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Santa Comba Dão, para o Hospital de São Teotónio, em Viseu.