Acidentes com tratores disparam e matam 68 pessoas

Em 2016 morreram 68 pessoas vítimas de acidentes envolvendo tratores agrícolas, mais 15 do que em 2015. Apesar das campanhas de sensibilização pela GNR, os acidentes com estas máquinas agrícolas continuam a aumentar e a registar consequências cada vez mais trágicas. Para atenuar este cenário, o Governo vai, a curto prazo, introduzir um conjunto de normas que lhe foram indicadas por um grupo de trabalho. Entre outras alterações, a inspeção aos tratores vai passar a ser obrigatória e os condutores serão obrigados a participar em ações de formação.Quanto às vítimas mortais de 2016, destaque para o distrito de Coimbra, onde houve 12 mortes (ver infografia). O distrito de Viseu ocupa o segundo lugar, com nove mortos, seguindo-se Santarém, com sete.A maioria dos acidentes com tratores ocorre em propriedades agrícolas, sendo em tudo semelhantes: o veículo des-pista-se, capota e apanha o condutor, esmagando-o. As autoridades acreditam que se fosse utilizado o arco protetor ou se a máquina tivesse cabina, muitas vidas seriam poupadas (ver infografia ao lado). Como o uso do arco de Santo António não é obrigatório – apenas recomendado –, os condutores dispensam-no, referindo que os prejudica nas tarefas agrícolas.