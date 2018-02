Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes de trator matam 61 pessoas no ano passado

Entre 2013 e 2017 tratores fizeram 358 mortos.

Por Ana Maria Ribeiro | 09:16

Os acidentes com tratores agrícolas provocaram, em média, cinco mortos por mês em 2017, anunciou ontem a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri). De acordo com os últimos dados da GNR, registaram-se 61 mortos ao volante destas viaturas só no ano passado.



Entre 2013 e 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tratores o que, para o secretário-geral da Confagri, Francisco Silva, "é uma fatalidade que seria evitável". Na opinião deste responsável, o cenário seria diferente "se a sociedade, em geral, e a comunidade agrícola, em particular, tomassem consciência desta problemática e assumissem o compromisso de mudar comportamentos, adotando uma atitude responsável, de forma a contribuir efetivamente para a diminuição da sinistralidade em ambiente agrícola".



Muitos dos acidentes ocorreram com viaturas desprovidas do chamado ‘arco de Santo António’, estrutura considerada fundamental para proteger o condutor do trator em caso de desastre. Este ano, já houve pelo menos cinco mortos em acidentes com tratores.