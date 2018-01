Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes em Espanha matam 2 portugueses

Colisão de carrinha com pesado provoca um morto e sete feridos. Operários regressavam de França.

Por Luís Oliveira e Francisco Gomes | 01:30

Dois portugueses morreram este domingo em acidentes de viação ocorridos em Espanha, sensivelmente à mesma hora. Na A62, na zona de Salamanca, a colisão de uma carrinha com oito trabalhadores portugueses contra um camião provocou a morte de um jovem de 28 anos e mais sete feridos, um deles grave. Em Terragona, na Catalunha, o despiste de um camião frigorífico provocou a morte ao camionista, de 44 anos, e ferimentos ligeiros ao ajudante, de 60.



Em Salamanca, o acidente aconteceu às 07h00, menos uma hora em Portugal. A carrinha onde seguiam os oito portugueses embateu com grande violência contra um veículo pesado, despistando-se e ficando imobilizada na berma. Alguns dos ocupantes do veículo foram cuspidos, suspeitando-se que não estariam com o cinto de segurança posto no momento do embate.



A vítima mortal, Renato Resende, residia em Marrazes, Leiria, e deixa órfão de pai um menino de ano e meio. Neuza Ramos, a mulher, partilhou numa rede social a tristeza que sente: "Ainda não acredito que isto está a acontecer meu amor".



Os oito operários, com idades entre os 22 e os 40 anos, regressavam de França onde estavam a instalar um forno de grandes dimensões. Trabalhavam para uma empresa de Leiria.



Quatro dos feridos são naturais de Peniche, onde a notícia chegou uma hora depois do acidente. "O meu filho [Filipe Marques, de 23 anos, ferido ligeiro] ligou-me a contar o que aconteceu. Disse-me que na altura do acidente estava a dormir e que a carrinha circulou vários metros completamente desgovernada", adiantou a mãe de um dos feridos de Peniche que recusou identificar-se.



Segundo as autoridades espanholas que estão a investigar as causas do acidente, suspeita-se que a colisão com o pesado tenha ocorrido porque o condutor adormeceu.



PORMENORES

Corpo a 100 metros

O corpo de Renato Resende foi encontrado na autoestrada, a cerca de 100 metros, onde ficou imobilizada a carrinha que transportava os oito portugueses. Depois das perícias, o corpo foi levado para o tanatório de Salamanca.



Feridos em dois hospitais

Os sete portugueses que ficaram feridos no choque com a carrinha foram transportados pelas forças de socorro para dois hospitais da cidade de Salamanca, onde foram assistidos e ficaram internados. Entre os feridos um encontra-se em estado considerado grave.