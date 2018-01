Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes matam quatro em 48 horas

Mais duas mortes, ontem, que se juntam a uma na véspera e outra na quarta-feira.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 09:39

Duas pessoas morreram, na sexta-feira, em resultado de dois acidentes, no Algarve. Em Lagos, um homem de 78 anos perdeu a vida ao embater de frente contra outro carro. No Esteval, Loulé, uma mulher não resistiu a uma colisão frontal, na variante 4 da EN125. Em menos de 48 horas, houve quatro mortes nas estradas na região.



Pelas 15h30 de sexta-feira, o Fiat Cinquecento, conduzido por um homem de 78 anos, ia em contramão, na avenida da Fonte Coberta - a variante de acesso à A22 em Lagos -, quando embateu de frente com um Seat, que circulava em sentido contrário. O idoso teve morte imediata.



O filho da vítima, Jorge Santos, bombeiro nos Voluntários de Lagos, foi um dos socorristas que acorreram ao local, tendo-se deparado com o cadáver do pai, Inácio Santos. No outro carro seguia um casal de turistas holandeses, na casa dos 60 anos, que ficaram feridos e foram transportados para o Hospital de Portimão. Um terceiro carro embateu nos outros dois, mas os ocupantes ficaram ilesos.



No Esteval, pelas 16h20, um Mercedes, de matricula alemã, com dois ocupantes, colidiu com violência com um Renault, onde viajavam três pessoas. A condutora do Mercedes ficou encarcerada e morreu no local. Os restantes envolvidos foram transportados, com ferimentos graves, ao Hospital de Faro.



Motociclista morre ao bater em carrinha

Um motociclista de 27 anos morreu, quinta-feira à tarde, após a moto Kawasaki de alta cilindrada em que seguia ter embatido, pelas 15h00, contra uma carrinha de mercadorias na EN125, na zona do Troto, Almancil, Loulé.



Idosa atropelada por moto na EN125

Uma idosa de 81 anos foi mortalmente colhida por uma moto quando atravessava a EN125, na zona do Rio Seco, à saída de Faro para Olhão, quarta-feira, pelas 18h30. Bombeiros e INEM ainda a tentaram reanimar, sem sucesso. O óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal.



O acidente está a ser investigado pelo NICAV - Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.



SAIBA MAIS

10 752

Foi o número de acidentes registados durante o ano de 2017 nas estradas algarvias, mais 511 do que os que foram registados em 2016.



Feridos graves

Na região, houve 30 mortos nas estradas em 2017, menos dois do que no ano anterior. Já os feridos graves foram 192, mais 30 do que os registados em 2016.