Acidentes obrigaram a corte de trânsito na A3

Capotamento cortou uma das faixas, outras colisões afetaram circulação no sentido contrário.

21:10

Vários acidentes na A3, na zona de Águas Santas, obrigaram ao corte do trânsito no sentido Sul-Norte, esta segunda-feira e a graves contragimentos no sentido contrário.

Segundo declarações da Brigada de Trânsito de Moreira da Maia à imprensa nacional, vários acidentes, incluindo um capotamento, causaram constrangimentos no trânsito, nesta tarde de segunda-feira.

De acordo com a mesma fonte, um capotamento no sentido Sul-Norte, na zona de Águas Santas, Maia, e um outro acidente entre uma viatura ligeira e um camião obrigaram ao corte de trânsito naquela estrada.

No sentido contrário, outros dois acidentes de menor gravidade provocaram congestionamentos na estrada.

Só ao final da tarde, o trânsito retomou a circulação normal nas duas vias.