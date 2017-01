Acordam com prédio envolto em chamas

A Polícia Judiciária investiga a origem do fogo.



Os estragos são, sobretudo, na galeria comercial e logo que os vidros das duas casas sejam substituídos os moradores podem regressar", explicou Henrique Silva, responsável da Proteção Civil na Câmara de Amarante, que vai agora prestar apoio aos comerciantes, que ficaram com prejuízos de milhares de euros.A Polícia Judiciária investiga a origem do fogo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

"Acordei com os gritos das pessoas e o barulho das explosões e saí a correr. Estávamos todos com medo." A descrição do cenário de aflição vivido ontem de madrugada, na avenida General Vitorino Laranjeira, em Amarante, é de Emília Barbosa. Um incêndio consumiu três lojas e provocou estragos em dois apartamentos.O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 05h00. Quando chegaram, já os habitantes tinham fugido do prédio. "Estávamos aqui à porta e continuavam as explosões. Tivemos de fugir porque os vidros estavam a partir e a acertar nas pessoas", explicou ao CM Alexandra Sousa, moradora do prédio vizinho, que deu assistência aos moradores das casas atingidas. "Estavam cá fora de pijama, ao frio, e eu trouxe mantas para as crianças", acrescentou.Ao que tudo indica, o incêndio deflagrou no rés do chão e destruiu por completo uma florista, uma loja de roupa e um pequeno armazém. As labaredas atingiram uma altura significativa e chegaram aos corredores de acesso aos apartamentos. "Não tivemos feridos a registar neste incêndio. Para já, não são conhecidas as causas.