Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acórdão que desculpa violência com adultério gera indignação

É referido ainda que, na Bíblia, pode ler-se que a mulher adúltera deve ser punida com morte.

01:30

O acórdão do Tribunal da Relação do Porto que cita a Bíblia e o Código Penal de 1886 para justificar a condenação a uma pena suspensa do marido e do amante de uma mulher agredida e sequestrada, está a provocar a indignação nas páginas de associações que defendem e promovem a igualdade de género.



Os juízes consideram que a sociedade "vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher".



É referido ainda que, na Bíblia, pode ler-se que a mulher adúltera deve ser punida com morte.