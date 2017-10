Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusação a Sócrates na Operação Marquês conhecida na próxima semana

Todas as provas contra os 31 arguidos serão conhecidas quando for levantado o segredo externo que abrange ainda o inquérito.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:30

A acusação contra José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, está concluída e deverá ser conhecida na próxima semana. A equipa de procuradores, liderada por Rosário Teixeira, está a ultimar o documento, que além de extenso, foi escrito por vários magistrados.



A acusação tem mais de 100 volumes e está, para já, dividida em 11 capítulos, com dezenas de subtemas e centenas de escutas telefónicas transcritas. O despacho final da Operação Marquês é gigantesco. São mais de quatro mil páginas que detalham os indícios recolhidos pelo Ministério Público.



Em causa estão crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, entre outros. A partir do momento em que os advogados dos 31 arguidos sejam notificados do despacho de acusação, é levantado o segredo que ainda abrange o inquérito.



Isto quer dizer que finalmente todas as provas serão conhecidas, já que muitas delas, embora não houvesse segredo interno, mantinham-se ‘fechadas’ às defesas. As escutas, por exemplo, por não estarem transcritas, não tinham ainda sido disponibilizadas.



Os arguidos têm depois um prazo de 40 dias para requerer a abertura de instrução do processo. Basta que apenas um dos arguidos o faça para que a instrução abranja todos os arguidos.



O Ministério Público considera que os 23 milhões de euros que foram repatriados por Carlos Santos Silva da Suíça para Portugal pertencem na realidade a José Sócrates. O antigo primeiro-ministro terá recebido luvas no valor de 32,8 milhões de euros: 29 milhões de euros do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo, 2,8 milhões do Grupo Lena e 1 milhão pelo negócio de Vale do Lobo.



A rota do dinheiro e o trajeto das luvas passaram por negócios como Vale do Lobo, a proposta do TGV, as parceiras público-privadas (PPP) ou a venda da PT.



Rosário Teixeira deixa de parte pressões na comunicação social e nível de vida elevado

O procurador Rosário Teixeira, que lidera o inquérito, terá decidido deixar de fora algumas linhas que estavam a ser seguidas na investigação, designadamente sobre as pressões de José Sócrates e Armando Vara no mundo da Comunicação Social, bem como o atual nível de vida do antigo primeiro-ministro.



Ao todo, foram nove os procuradores que trabalharam nos últimos meses para deduzirem uma acusação que o Ministério Público pretende que seja exemplar. Há mais um magistrado que esteve sempre por perto e que deverá ficar com o processo, já para preparar a fase de instrução.



Rosário Teixeira tem estado a trabalhar de forma intensa na acusação. José Sócrates deverá responder por vários crimes, nomeadamente de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.



PORMENORES

Até dia 20 de novembro

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, fixou o prazo até 20 de novembro, depois de os procuradores terem recebido a última carta rogatória no dia 22 de agosto.



Defesa contra PT/GES

A defesa de José Sócrates não quer os factos da PT/GES no Marquês. Só o apenso principal do caso PT trouxe mais de 3 mil folhas ao inquérito, indicou Pedro Delille, advogado de José Sócrates.