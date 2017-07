Acusação de Sócrates adiada para setembro

Equipa de procuradores alertou a hierarquia que o fim da investigação pode coincidir com eleições autárquicas.

Por Tânia Laranjo | 11.07.17

pub

A acusação do processo Marquês, que tem José Sócrates como principal arguido, não vai ser conhecida antes de setembro. Falta ainda chegar uma carta rogatória da Suíça e o prazo de 90 dias dado por Joana Marques Vidal só começa a contar nessa altura.A equipa de procuradores destinados para a elaboração do despacho final já comunicou à hierarquia que a investigação poderá ficar fechada em cima das eleições autárquicas.Certo é que a situação poderá não ser muito confortável para o Ministério Público por estar em causa um período eleitoral.sabe que está em jogo fechar-se a investigação que diz respeito às comissões do negócio PT no Brasil.Henrique Granadeiro opôs-se ao levantamento do segredo bancário na Suíça o que atrasou todo o processo.Para o Ministério Público, os dados que ainda não chegaram a Portugal são fundamentais para rastrear a triangulação das comissões pagas por Ricardo Salgado quer a Sócrates, através de Carlos Santos Silva, quer a Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, que na altura estavam à frente da operadora de comunicações pública.