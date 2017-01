Acusado de matar amigo com um empurrão

Jovem de 17 anos morre ao cair de escadas rolantes de 'shopping'





A família nunca se conformou com a tese de acidente e os pais da vítima, que residia no Pinhal Novo, constituíram-se assistentes. As imagens de videovigilância foram juntas ao processo e revelaram-se decisivas.

Dois anos depois da morte do jovem de 17 anos numa queda das escadas rolantes do centro comercial Alegro de Setúbal, o amigo que seguia com Diogo Montenegro foi acusado pelo Ministério Público do crime de homicídio negligente. A investigação concluiu que Bruno Cruz, agora com 18 anos, empurrou Diogo mas não teve a intenção de provocar a morte."O arguido não previu essa possibilidade e não colocou a hipótese de os referidos empurrões causarem o desequilíbrio de Diogo Montenegro e consequentemente a queda que, necessariamente e em virtude da altura, lhe causaria a morte como causou", lê-se na acusação da 1ª secção do DIAP de Setúbal, à qual o CM teve acesso.O caso remonta a dezembro de 2014, um mês após a inauguração do centro comercial, e a uma semana do Natal, quando os dois jovens tinham acabado de sair de uma loja do segundo piso e se dirigiam para o piso inferior, tendo apanhado as escadas rolantes. Bruno e Diogo seguiam na brincadeira e o primeiro empurrou o segundo. "Diogo Montenegro não se conseguiu agarrar e caiu no vão das escadas, embatendo no solo, no piso inferior", descreve a acusação. Diogo ainda foi transportado ao hospital, mas sofreu lesões cranianas e acabou por morrer dias antes do Natal – e de completar a maioridade.